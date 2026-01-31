第52回 「レアアース投資にもESG観点を」 ●中国によるレアアース輸出規制 この1月、アメリカのワシントンで、主要7カ国（G7）やオーストラリア、インド、韓国、メキシコなどの財務相・閣僚が集まり、レアアース（希土類）など重要鉱物に関する閣僚級協議が開かれました。そこでは有志国で連携してサプライチェーンを強靱化し、中国への依存度の引き下げを加速させることで一致しました。