米ディズニーのアイガーCEO＝2025年7月、米アイダホ州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは30日、米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーのアイガー最高経営責任者（CEO）が12月末の契約満了を待たずに退任する意向を周囲に伝えたと報じた。取締役会は来週にも後任を選定する見通しという。アイガー氏はCEOの重責から離れ、家族との時間や保有する女子サッカーチームの運営などに注