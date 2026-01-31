国務院報道弁公室の1月30日の記者会見で、農業農村部の関係部門責任者が長江での10年間の禁漁政策の中間評価状況について説明しました。会見では、長江の10年禁漁が全面的に始まって5年が経過し、生物多様性の回復が順調に進み、長江という「母なる川」が徐々に活力を取り戻しつつあることが紹介されました。指標種であるヨウスコウカワイルカは、現在長江に生息する唯一の淡水性のクジライルカであり、その生息状況は長江の生態