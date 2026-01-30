「私は幸せだ」と今の人生に満足している人よりも、「もっと幸せになりたい」「こうなれたら」と願う人の方が多いのではないだろうか。人間の欲望には終わりがない。何か一つが満たされたとしても、すぐに他の欲が出てくる。そんな私たちが幸せになる方法について、19世紀ドイツの哲学者、ショーペンハウアーの考えをもとに教えてくれる本がある。『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』だ。本記事では、欲望に