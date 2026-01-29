【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月11日、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして、ソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみの。 デビュー直後からデビュー曲「favorite song」を中心に大きな反響を呼び、TikTokとSpotifyによる共同プログラム『Buzz Tracker』で2026年1月度のMonthly Artistに選出されるなど注目を集める