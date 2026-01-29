ノノガファイナリスト“ふみの”TikTok限定スペシャル生配信が決定！配信内でマジックにも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月11日、ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして、ソロデビューを果たしたシンガーソングライター・ふみの。

デビュー直後からデビュー曲「favorite song」を中心に大きな反響を呼び、TikTokとSpotifyによる共同プログラム『Buzz Tracker』で2026年1月度のMonthly Artistに選出されるなど注目を集めるなか、1月30日19時30分より、TikTokにて限定スペシャル生配信を実施する。

■デビュー曲「favorite song」を含む楽曲をアコースティックアレンジで披露

TikTokとSpotifyが共同で展開する『Buzz Tracker』は、毎月1組の注目アーティストをピックアップし、両プラットフォームを横断してその魅力を発信していくプログラム。今回、ふみのは2026年1月度のMonthly Artistとして選出され、楽曲やパフォーマンスを起点にさらなる注目を集めている。

今回のスペシャル生配信では、トークを交えながら、ふみのの“よりパーソナルな一面”を感じられる内容を予定。ライブ配信ならではの近い距離感のなかで、リアルタイムで寄せられる声に応えながら進行するなど、ファンとのコミュニケーションを大切にした時間となる。

配信内では同日1月30日に公開されるファンクラブの新コンテンツ「ふみのののびしろ」の出張版企画にも挑戦する。

本コンテンツは、ふみのが3ヵ月間かけてひとつのテーマに全力で挑んでいく成長記録プロジェクト。第1弾のテーマである「マジシャンへの挑戦」を、今回は特別に生配信で実施。その場でマジックを習得し、見事披露することができるのか!? アーティストとは異なる、彼女の「のびしろ」が試される体当たりの企画にも注目だ。

また配信内では、デビュー曲「favorite song」を含む楽曲をアコースティックアレンジで披露。生配信や各媒体を通して、アコースティックバージョンをフルサイズの生パフォーマンスとして届けるのは今回が初となり、楽曲が持つメロディや歌詞の魅力を、これまでとはまた異なる形で感じられる機会となる。

なお、デビュー曲「favorite song」は、情報解禁時やデビュー初日のテレビ生パフォーマンスをきっかけにSNSでトレンド入りを果たした他、1月21日付のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」で9位、Hot Shot Songsでは3位にチャートイン。

さらに、デビュー当日に公開されMVは、公開からわずか20時間で100万回再生を突破し、YouTube急上昇チャート1位を獲得するなど、多方面で大きな注目を集めている。

Monthly Artist選出を経て、より広がりを見せるその動向とともに、今回のTikTok限定スペシャル生配信にもぜひ注目してほしい。

＜TikTok LIVE配信概要＞

配信日時：2026年1月30日（木）19:30～

配信プラットフォーム：TikTok

■リリース情報

2026.01.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「favorite song」

