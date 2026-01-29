地雷グリコ 3巻この記事の画像を見る手に汗握る頭脳バトルマンガは、いつの時代も人の心を掴んできた。だが「ルールが複雑で覚えられない」「頭の中で追いかけるのが苦手」という人も多いだろう。かく言う私もそのひとり。駆け引きの緊張感に惹かれながらも、気づけば置いてきぼりを食らい、「今なにが起きているのか分からない」とページを戻すこともしばしばだった。しかし『地雷グリコ』（青崎有吾：原作、暁月あき