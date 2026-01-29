ロッテは、宮崎県都城市の「都城運動公園」内3施設におけるネーミングライツ優先交渉権を取得したことを発表。2月1日より、「都城コアラのマーチスタジアム」「都城パイの実ドーム」「都城クーリッシュブルペン」として運用を開始する。【画像】「パイの実ドーム」「クーリッシュブルペン」も…「都城運動公園 野球場」を、コアラのマーチスタジアムとする。規模は両翼99ｍ、センター122ｍ、観客席数は内野3000人、外野3000人