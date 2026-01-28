金がまた最高値を更新しました。田中貴金属工業の金の店頭小売価格は28日正午時点で、1グラムあたり2万8403円となり、初めて2万8000円を突破しました。アメリカのトランプ大統領がドル安を容認する発言をしたことで、価値が低下するドルを売って安全資産とされる金を買う動きに拍車がかかったとみられています。