F1の最高経営責任者を務めるステファノ・ドメニカリ氏が、今季レッドブルのリザーブドライバーとして研鑽を積む角田裕毅に対し、戦線復帰に向けた「万全の準備」を強く求めた。『PLANETF1』が報じた内容によれば、同CEOは25歳の日本人ドライバーが持つポテンシャルを高く評価。チャンスが訪れた瞬間にその牙を剥けるよう、臨戦態勢を維持することの重要性を説いている。



今季はマシンの規定が大幅に変更される「激動の年」であり、各チームとも未知数の領域が多い。アクシデントや成績不振によってドライバー交代が急遽行われる可能性は例年以上に高く、経験豊富な角田裕毅にはレッドブル系列以外のチームからも熱い視線が注がれている。ドメニカリ氏は「彼には粘り強さが求められる。チャンスはいつ来るか分からないからだ」と語り、厳しい競争を勝ち抜くための精神力を要求した。



さらに同氏は「今年は世界22議席でスタートすることを忘れてはいけない」と、F1のシートがいかに限定的で過酷なものであるかを強調した。その上で「決して簡単なことではないが、それが私の願いだ。彼は素晴らしい人間であり、準備はできているはずだ」と期待を寄せている。



CEOの言葉通り、混乱のシーズンが彼にとって最大の追い風となることを期待せずにはいられない。