中国メディアの界面新聞によると、日本の回転寿司チェーン「スシロー」の中国国内にある店舗でこのほど、服を着替えたりかつらをかぶったりして何度も入店待ちの番号札を手に入れようとする「並び屋」が目撃され、SNS上に苦情が寄せられた。この店舗の従業員は27日、並び屋については継続的に監視しているとした上で、並び屋の数がとても多く、担当者も頻繁に入れ替わるため、取り締まりることは極めて難しいと話した。警察には通