THE FIRST TAKE初のコントは、なぜ失敗に終わったのでしょうか？◆「THE FIRST TAKE」チョコプラに冷ややかな反応もミュージシャンのライブ一発撮りで人気のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にチョコレートプラネットが登場。長田庄平が扮するMr. Parka jr.と松尾駿が扮するDr. Turtleneckがリズムネタ形式のコントを披露しました。THE FIRST TAKEの緊張感をパロディにしたような仕草を長田が見せる最中に、スタジオで物