「静かにしろ！」チョコプラ×THE FIRST TAKE、初のコント企画が“いまいち噛み合っていない”と感じたワケ
THE FIRST TAKE初のコントは、なぜ失敗に終わったのでしょうか？
◆「THE FIRST TAKE」チョコプラに冷ややかな反応も
ミュージシャンのライブ一発撮りで人気のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にチョコレートプラネットが登場。長田庄平が扮するMr. Parka jr.と松尾駿が扮するDr. Turtleneckがリズムネタ形式のコントを披露しました。
THE FIRST TAKEの緊張感をパロディにしたような仕草を長田が見せる最中に、スタジオで物音が。それに反応した松尾がスタッフに「静かにしろ！」と呼びかけてネタがスタートします。曲が始まると「静かに！」がビートにかぶさるように繰り返され、音ネタとして完結するという展開です。
この人気芸人による実験的な試みを視聴者はどう感じたのでしょうか？ 動画のコメントやネット上の反応は、冷ややかでした。
THE FIRST TAKEのチャンネルには、“普通に曲を聴きたかった”とか“ファーストテイク、本当にこれでいいのか？”といった意見に多くの共感が集まっています。
そしてこの動画を取り上げた記事のコメントにも、“ファーストテイクの格が下がった”といった辛辣な声の他に、チョコプラの過去の炎上を引き合いに“チョコプラはプロなので素人が意見をするのはおこがましい”と皮肉まじりに批判する人もいました。
これらの意見をまとめると、チョコプラとTHE FIRST TAKEの思惑から外れてしまったと言わざるを得ません。見事にスベってしまったのです。
◆不発だった理由とは？
では、今回のパフォーマンスを詳しく見て、不発だった理由を考えましょう。
まず、チョコプラ自体への不信感です。これはコントや楽曲の質に関わる話ではありません。しかし、例の“素人はSNSやるな”発言がいまだに尾を引いているのです。
かつては多くの再生回数を稼ぎホームグラウンドだったネットが、ひとつの失言によって完全に敵地になってしまった。その中で、ふたたびネット上で笑いを取るという試み自体に無理があるのです。
ネット炎上は瞬間的に激しく燃えるかわりに、すぐに忘れ去られます。しかし、チョコプラの場合は名もなき多数の市民を敵に回してしまいました。
そればかりか、その後の謝罪動画で頭を丸刈りにするという構図そのものをパロディとして表現してしまったことが、さらに一般の“素人”の怒りに火を注ぎました。
ただの炎上ならば次第に鎮火できたものを、チョコプラ自らが消せない傷として固定してしまったのです。そんな中で、ネット動画で笑いを取ることがいかに勝ち筋のない話であるかは、言うまでもないでしょう。
◆ふたりが本当に伝えたかったことは…
次に、コント自体の分析。確かに、アーティストたちの歌う前の緊張感をパロディにするアイデアは面白い。そして、スター（Mr. Parka jr.)を補佐するサイドメンバー（Dr. Turtleneck）が露払いのような立ち回りでスタッフに詰め寄るというのも、ベタですが笑えます。
しかし、チョコプラのコントはここからの展開力に欠けていました。これが、たとえばアメリカのサタデー・ナイト・ライブ内のコントだったら、さらにこの類のアーティスト独特の言い回し、ライフスタイル、固有名詞などを交えて、さらに深い戯画化に転じていたでしょう。
けれども、チョコプラは「静かに！」というフレーズを繰り返し、声の大きさや抑揚、リズムを細かくズラすといった形でしか時間を埋めることができませんでした。これは、彼らの芸風がそうしたミクロの視点を持っているからという理由よりも、単純に文脈を広げるための参照物をあまり多く持っていないからだと考えられます。
残念ながら、瞬間芸、一発芸の域を出ないのです。
というわけで、今回はうまく噛み合わなかったTHE FIRST TAKEとチョコプラのコラボ。いや、ひょっとしていまだにくすぶる過去の炎上でネットユーザーに「静かに！」と言いたかったのでしょうか？
だとしても、あんま伝わってなさそうだからやっぱ残念なのです。
文／石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。X: @TakayukiIshigu4
