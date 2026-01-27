2026年1月27日に公示された衆院選に向け、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の比例票をめぐり、政界関係者から困惑の声が上がっている。「各地の開票管理者に任せられる」参院では従来の政党が存続し、衆院のみの合流となる中道改革連合。比例票の扱いについては新党発足直後から議論が続いている。16日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）では、弁護士の八代英輝さんが「比例区で立憲民主党と書いた場合、その票