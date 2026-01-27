【プレミアリーグ第23節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 1-1(前半0-1)リーズ<得点者>[エ]ティエルノ・バリー(76分)[リ]ジェームズ・ジャスティン(28分)<警告>[リ]アントン・シュタハ(54分)、イリア・グルエフ(56分)、ファクンド・ブオナノッテ(90分)観衆:51,979人