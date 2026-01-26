【ジョジョの奇妙なサングラス 花京院典明】 予約期間：～3月1日23時まで 2026年7月 発送予定 価格：14,300円 バンダイは、グッズ「ジョジョの奇妙なサングラス 花京院典明」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月26日10時より予約受付を開始した。発送は7月を予定し、価格は14,300円。 本商品は「ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクル