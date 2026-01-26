今回は、妻が夫の不倫相手に挑発され、反撃したエピソードを紹介します。「あんな素敵な人が旦那さんなんてうらやましい」と言われ…「ある日、母に双子の子供たちを預け、街に夫のクリスマスプレゼントを買いに行ったんです。すると、夫が見知らぬ若い女性と仲良さげに歩いているところを見てしまいました。さらに2人がホテルに入っていくところも目撃してしまい……。その後、夫の不倫相手とたまたま会う機会があったのですが、