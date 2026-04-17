【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、交流サイト（SNS）で、イランが保有する濃縮ウランについて、米国が全て受け取ると投稿した。「金銭の受け渡しはない」として、見返りにイランの凍結資産を解除するとの報道を否定した。