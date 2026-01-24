タレント・ベッキーが２４日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「川島明そもそもの話」にゲスト出演した。若いころから多くのバラエティー番組やＣＭに出演し、超売れっ子だったベッキーだが、２０１６年１月に不倫報道が週刊誌にすっぱ抜かれ、一時は芸能活動を休止する事態に発展した。麒麟の川島明に「そん時ってどう過ごしてたのかな？」と聞かれると、ベッキーは「ないので、何もやることが。まず家の掃除から始まったり