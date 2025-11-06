ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 流れ星☆たきうえ、ダイアン津田が嫌いと告白 不快感を露わに ちゅうえい テレビ 村重杏奈 モデル 杏 人狼 かわいい 飲み会 HKT48 ダイアン エキストラ スポニチアネックス 流れ星☆たきうえ、ダイアン津田が嫌いと告白 不快感を露わに 2025年11月6日 10時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 流れ星☆たきうえが5日の番組で、嫌いな先輩は誰かスタッフから聞かれた 「同業者で嫌いなやついるけど、ダイアンの津田（篤宏）」と告白 以前、嫌いな芸人の名前を叫ぶコーナーで無関係の自身の名を挙げられたそう 記事を読む おすすめ記事 「激しいタックルで流れを作った」惨敗のリバプール、まさかの３バック右で先発した遠藤航の評価は？ 現地メディアは賛否両論「失点シーンで見失った」「調子が悪そう」 2025年10月30日 15時59分 クロちゃん、嫌いな芸人を実名告白！「一緒に仕事したくない」「番組に呼ばれないの分かる」と苦言連発 2025年10月30日 16時21分 阪神・藤川球児監督 リーグＶのＭＶＰは「坂本と中野」 献身性を高く評価「その中には大山もいます」 2025年10月31日 16時12分 堺雅人、驚異のセリフ覚えの秘けつ「あまり高望みせず…」阿部寛が驚き「間違えているところ見たことない」 2025年10月31日 12時55分 薬丸裕英タジタジ シブがき隊時代「もの凄い嫌ってた」アイドルをヒロミに暴露され「語弊ある」 2025年11月1日 9時53分