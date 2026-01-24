100人を超える社員らが顧客からおよそ31億円をだまし取っていた「プルデンシャル生命」。社長は過度な成果主義が一因だったと明らかにしました。プルデンシャル生命間原寛 社長「心より深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」プルデンシャル生命では、100人を超える社員や元社員がおよそ500人の顧客から、投資話で金銭をだまし取るなどの事例が確認されています。被害総額はおよそ31億円にのぼります。プ