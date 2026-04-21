政府・与党が検討を進める食料品の2年間消費税ゼロについて。6月にも国民会議での中間とりまとめを見据える中、「1％ならすぐにできる」という声も出ています。議論はどこまで進んだのでしょうか。【写真を見る】「消費税1％論」システム会社や与党幹部の見解は？「レジシステムの改修」が消費税ゼロの難点か井上貴博キャスター:政府・与党が検討を進める「食料品の2年間消費税ゼロ」について、高市総理は、6月ごろに消費税減税に