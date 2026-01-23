お笑いコンビ・エルフの荒川が、芸人になってから約9年もの間、彼氏がいないことを告白。その原因について、実の妹や先輩芸人から鋭い分析が突きつけられた。【映像】「本名もギャル」エルフ荒川の本名＆美人妹1月22日、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀、タレントのぺえ、人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にと