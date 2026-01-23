お笑いコンビ・エルフの荒川が、芸人になってから約9年もの間、彼氏がいないことを告白。その原因について、実の妹や先輩芸人から鋭い分析が突きつけられた。

【映像】「本名もギャル」エルフ荒川の本名＆美人妹

1月22日、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀、タレントのぺえ、人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」をテーマにトークを展開している。この放送回ではお笑いコンビ・エルフの荒川が妹のみなみと共にゲスト出演した。

番組内で荒川は「カレシがほちいー♡」という切実な悩みをフリップで披露。芸人になってから3年ほどは「仕事に集中するために恋愛を封印していた」と語るが、気づけば9年もの月日が流れていたという。さらに、過去に付き合った男性から「体調が悪くて会えない」と伝えただけで「浮気やろ」と疑われたトラウマも、新しい恋への一歩を重くしていると明かした。

この状況に対し、妹のみなみは「本当に欲しかったら、もっとマッチングアプリとか、色々使える。ほんまに欲しいんかな」と、姉の「行動力のなさ」を冷静に指摘。さらに、荒川のプライベートをよく知る先輩芸人・イワクラ（蛙亭）からもアンケートで、「強気が過ぎる。隙がない。内面が本当に終わっている」と容赦ない分析が寄せられた。

イワクラによると、荒川は飲みの場などで嫌な男性がいると「全てを駆逐しようとする」ほどオラオラモードで戦ってしまうという。みなみもこれに強く同意し、「大切な人を守りたいという愛が深すぎて、『守りたい』が勝っちゃう」と、姉の優しすぎるがゆえの攻撃性が、恋愛の障壁になっていると分析した。

最後には、ぺえから「仕事との両立が崩れるのが怖くなってるんじゃない？ ちょっとぶっ壊す勇気が必要かもね」と助言を受け、荒川は「難しく考えすぎてる気もする」と自身の恋愛観を見つめ直していた。