1月21日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、2025年12月31日〜2026年1月1日に日を跨いで開催された『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』舞台裏でのエピソードを明かした。【関連】キンプリ永瀬廉、親友のAぇ! group正門良規へ5ヶ月越しの“誕プレ”「値段はしっかり…」番組内で、事務所の同期であるなにわ男子・西畑大吾とAぇ! group・正門