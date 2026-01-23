「カウコン中にやりました」キンプリ永瀬廉、西畑大吾＆正門良規との毎年恒例行事とは？

1月21日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、2025年12月31日〜2026年1月1日に日を跨いで開催された『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』舞台裏でのエピソードを明かした。

番組内で、事務所の同期であるなにわ男子・西畑大吾とAぇ! group・正門良規と、3人でじゃんけんをして勝った人が事前に決められた金額の誕生日プレゼントをそれぞれに購入するというイベントを毎年行ってると説明した永瀬は、「今回もやりました。カウコン中にやりました」と切り出した。

続けて、今年は西畑がじゃんけんに勝ったと明かすと、「嬉しい。一昨年と去年と引き続き俺が勝ってたんで」「大人になって売れていこうぜって事で（どんどん）値段を上げていって、とんでもない額」「しかも大吾ってやっぱり元々お金をあんまり使わないタイプなので、その時の苦痛に満ちた表情は気持ちよかったですね」と冗談混じりにトーク。

また、「いつかね、本当、この額とかも発表したいぐらい」「“実はあの時この額でやってました”。もうイヤらしくなくなったら発表したいなって」「本当にヒリつくぐらいの楽しいイベントなんで」と語った永瀬。

さらに、「新年会った時、心なしかやっぱ顔暗かったもんな」「『破産するって！』って言ってたずっと」と、西畑の様子も明かしていた。