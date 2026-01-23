欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第７戦（２２日＝日本時間２３日）、セルティック（スコットランド）は敵地でボローニャ（イタリア）に２―２で引き分けたが、この試合で先制ゴールを決めたものの、退場処分となったＭＦ旗手怜央に厳しい指摘が相次いだ。前半６分に日本代表ＦＷ前田大然のアシストでゴールを決めた旗手は２７分に警告を受けた直後の３１分に２枚目のイエローカードで退場。１人少なくなったセルティックは２―０