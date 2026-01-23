「ケーキになったチョコパイ」銀座コージーコーナーは、ロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」と「紗々ミルクレープ」を、1月30日から期間限定で全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタ