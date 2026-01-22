Image:Apple 基本、毎年新モデルがでる各社のフラッグシップスマートフォン。年によって大幅アップデートだったり、マイナーアプデだったり、その変化の幅はさまざまです。で、いうと、今年のiPhone 18は大型アップデートと言ってもいい内容になりそう。アナリストのJeff Pu氏が今年の秋リリースされるだろう新型iPhoneに期待すること・予想することを大公開しています。Apple初の2nmチップ