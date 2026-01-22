フォトグラファーの野口貴司がInstagramを更新し、自身が撮影した目黒蓮（Snow Man）のポートレートを公開。洗練されたビジュアルと存在感あふれる佇まいに、注目が集まっている。 【画像】目黒蓮のポートレート／目黒蓮＆浜辺美波『SCREEN』表紙ビジュアル ■オールブラックをクールに着こなした目黒蓮 投稿では「New work. Portrait of Ren Meguro.」と添え、映画雑誌『SCREEN』20