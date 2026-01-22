フォトグラファーの野口貴司がInstagramを更新し、自身が撮影した目黒蓮（Snow Man）のポートレートを公開。洗練されたビジュアルと存在感あふれる佇まいに、注目が集まっている。

【画像】目黒蓮のポートレート／目黒蓮＆浜辺美波『SCREEN』表紙ビジュアル

■オールブラックをクールに着こなした目黒蓮

投稿では「New work. Portrait of Ren Meguro.」と添え、映画雑誌『SCREEN』2026年3月号で、2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』で主演を務める目黒の表紙および巻頭インタビューグラビアを撮影したことを報告した。

フィードとストーリーズで公開されたカットには、オールブラックのスタイリングに身を包んだ目黒が登場。レザーの質感が際立つロングジャケットに、繊細なディテールのシャツやパンツを合わせ、シャープで凛とした雰囲気を漂わせている。

前傾姿勢でカメラを見据えるカットや横顔を切り取ったショット、レザーグローブやサングラスが印象的なアップショットに加え、表紙に採用された浜辺美波との2ショットも公開されている。

SNSでは「かっこよすぎ」「美しい」「色気がすごい」「黒がとてもお似合い」といった声が寄せられている。

■目黒蓮＆浜辺美波『SCREEN』表紙ビジュアル