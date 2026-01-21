1月20日、麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが報じられた女優・米倉涼子。各社報道によれば、2025年夏ごろ、米倉とそのパートナーでアルゼンチン国籍の男性ダンサーが違法薬物に関与している疑いが浮上し、家宅捜索がおこなわれた。男性はすでに出国しているが、厚生労働省麻薬取締部（マトリ）は「共同所持」での立件を視野に入れて捜査を続けてきた。米倉は書類送検されたが、検察が立件するかどうかは不透明