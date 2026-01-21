神田明神（東京都千代田区）は2026年1月20日にXで、フリマサイト「メルカリ」に同神社で授与しているお守り「うまくいく御守」が出品され、多くが販売済みになっているとして、「少し時間は要しますが、ご希望の皆さんにお受けいただけるように奉製しますので、社頭にて初穂料1000円でお受けください」と呼びかけた。初穂料1000円、2000円台〜3000円台で転売「うまくいく御守」は、干支にちなみ神田明神の神馬「あかりちゃん」をモ