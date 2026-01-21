アップルのサポートページによると、21日午前からApp Storeなど複数のサービスで障害が発生しており、一部のユーザーが利用できない状況となっている。 サポートページでは、ステータスが「機能停止」となっているサービスとして、App Store、Apple TV／Apple TVチャンネル、iTunes Store、マップの経路案内とナビゲーション、写真が挙げられている。これら