女優の戸田恵梨香が、主演するＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信スタート）。そのビジュアルが解禁され、衝撃が走っている。戸田が演じるのは、２０２１年に死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）。公式ＳＮＳでは「日本一有名な占い師・細木数子。預言者、女帝、妖怪、詐欺師…？メディアを操り、国民を熱狂させた女の裏の顔とは。黒塗りの人生が今、明かされる」として予告映像が公開。