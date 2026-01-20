遺言制度の見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）の部会は２０日、パソコンなどのデジタル機器で作成し、法務局でデータを保管する「保管証書遺言」の導入を柱とする要綱案をまとめた。手書きの遺言書で押印を不要とすることや、生命の危機が迫った際は、録音・録画すれば、１人の立ち会いで作成を可能とすることも盛り込んだ。法制審は２月中にも法相に答申する予定で、政府は２０２６年度中にも関連する民法改正を目