日本最大の「チェーン店空白県」と呼ばれる高知県。一方、ミニストップを除く大手コンビニチェーンは続々と参入。他府県同様に激戦を繰り広げているが、なかでも県民から圧倒的な支持率を集めるローカルコンビニが存在する。前編記事『鳥取県より店舗が少ない「日本最大の飲食チェーン空白県」があった…！「明治維新の英雄」を輩出、有名観光地もある「意外な県名」』につづき、高知県で根強い人気を誇る謎のコンビニ店の正体を詳