「君だけ」「本気で好き」「ちゃんと考えてる」。そんな言葉を向けられると、つい期待してしまうもの。でも、言葉が甘いほど行動が伴わないケースも少なくありません。特に遊び目的の男性ほど、女性の気持ちをつかむ“決まり文句”を自然に使いこなすでしょう。そこで今回は、注意すべき男性の“常套フレーズ”の裏側を解説します。「君だけ」は責任を伴わない安心ワード「君だけ」という言葉は特別扱いされているように感じる一方