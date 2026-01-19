「君だけだよ」その言葉、信じる前に。遊び目的の男性が使う“常套フレーズ”
「君だけ」「本気で好き」「ちゃんと考えてる」。そんな言葉を向けられると、つい期待してしまうもの。でも、言葉が甘いほど行動が伴わないケースも少なくありません。特に遊び目的の男性ほど、女性の気持ちをつかむ“決まり文句”を自然に使いこなすでしょう。そこで今回は、注意すべき男性の“常套フレーズ”の裏側を解説します。
「君だけ」は責任を伴わない安心ワード
「君だけ」という言葉は特別扱いされているように感じる一方で、具体的な行動や約束が伴わない場合は要注意。言葉で距離を縮めながら、責任を曖昧に保つための便利な表現であることもあります。
「忙しいけど会いたい」は都合優先のサイン
「忙しいけど会いたい」と会いたい気持ちを伝えながらも、予定調整は自分都合。時間や優先順位が常に自分中心になっているような男性は、単に関係の主導権を握ろうとしているだけです。本気で好きな相手に、そんな傲慢さを普通は見せません。
「ちゃんと考えてる」は答えを先延ばししているだけ
「ちゃんと考えてる」は将来の話を濁すときに使われやすいフレーズ。一見前向きそうな言葉でも、具体性がなく行動に移らないまま時間だけが過ぎてしまうケースは少なくありません。
男性の気持ちを確かめる上で大切なのは、言葉よりも「日々の行動」。気持ちを安心させるフレーズほど、その言葉に行動や態度が伴っているかを冷静に見極めることが、自分を守る恋につながります。 ※画像は生成AIで作成しています
