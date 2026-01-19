（台北中央社）台湾株式市場は19日、主要株式指数の加権指数の終値が前週末比230.59ポイント（0.73％）高の3万1639.29となり、史上最高値を更新した。主力株の台湾積体電路製造（TSMC）などの値上がりが相場をけん引した。取引時間中は一時、3万1827.39ポイントまで上昇した。TSMCはこの日、上場来の高値となる1760台湾元で取引を終えた。取引時間中は一時、1780元まで上昇した。売買代金は7993億元（約4兆44億円）だった。（曽仁