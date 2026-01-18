「歩合で稼げる」「荷物を運べば運ぶほど儲かる」「月収40万円以上可能」「年収600万円も狙える」「未経験歓迎、年齢不問、普通免許でOK」転職サイトや求人広告を眺めていると、タクシードライバーと宅配便ドライバーの条件面には、どこもかしこも甘い言葉が踊っている。文字面だけを追えば、これほど参入障壁が低く、夢のある仕事はなかなかない。しかし、その両方を経験した筆者から言わせると疑問符が付く。同じ「運転して稼ぐ