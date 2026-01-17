1月17日（現地時間16日）、左ヒザ半月板の部分断裂により欠場が続いていたドマンタス・サボニス（サクラメント・キングス）が、同日のワシントン・ウィザーズ戦で復帰する見込みであることが報じられた。現地メディア『ESPN』が伝えている。 11月17日（同16日）のサンアントニオ・スパーズ戦で左ヒザを負傷し、手術を行わない治療プロセスを選択したサボニス。受傷から1カ月後の再評価でさらに約1カ月の欠場と