◇米男子ゴルフツアーソニー・オープン第2日（2026年1月16日米ハワイ州ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）59位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーで第2ラウンドを終えた。ホールアウト時点でカットライン上の62位に浮上し、予選通過は後続の成績次第となった。インから出て15番で3パットを喫しボギーが先行。18番パー5で2オンしてバーディーとし前半をパー