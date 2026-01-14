¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åーÆü¤ÈÆ±¤¸1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØMyojo¡Ù3·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÌÌ12¥Úー¥¸¡¢¸ü»æ¥«ー¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£¥Õ¥¡¥ó¡õÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë66¸Ä¤Î¥¢¥ó¥µー¡¢¤½¤·¤Æ6Ç¯Á°¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤â¥ªー¥×¥ó¡ª ½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES¡Ù¤ò1·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó