レンタルした高価なギターアンプが返却されず、そのまま盗まれて転売されていたと、福岡県内の音楽スタジオが訴えている。防犯カメラの映像などをXで公開し、情報提供を求めている。同じブランドのアンプは、福岡や大阪の他のスタジオでも、被害に遭ったとXで投稿があり、同一人物の犯行とみられている。各店では、転売先を突き止め、警察に相談している。アンプは転売され、14万円強でヤフオクに？短髪を茶色に染めた若い男が、店