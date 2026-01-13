いまや日本人の日常生活に欠かせない存在となっている100円ショップは、2023年に市場規模が1兆円を超えている（帝国データバンク調べ）。しかし最近では100円ショップとはいえ「百均」ではなく200円、300円、500円、ときには1000円と100円ではない商品の販売も増えている。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、円安や物価高騰のなか100円ショップはどんな変容を迫られているのか、レポートする。（文中・すべて