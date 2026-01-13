タレント・ほしのあき（４８）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、“二十歳の晴れ着姿”を公開した。まずは「成人を迎えられた皆様おめでとうございます。色々な事にチャレンジして、素敵な経験を沢山（たくさん）してください」と１２日に成人の日を迎えた新成人の若者たちへメッセージ。そして「わたしはこの頃は仕事は、まーったくなかったから、オーディション受けたりバイトしたりしてたなぁ〜」と記念撮影し