読売新聞が１１日行ったイスラエルのヘルツォグ大統領に対するインタビューの要旨は以下の通り。【ガザ戦闘での成果】人質を取り戻し、ハマスの巨大な基盤を解体した。地下には大規模なテロの施設が存在していた。【ガザの情勢と将来】ガザの将来は米国のトランプ大統領が打ち出し、国連安全保障理事会で採択されたガザの和平計画の進展にかかっている。ガザと地域全体の未来を変える絶好の機会だ。「ハマスを軍事的に排