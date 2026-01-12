首都圏を代表する大型イベント会場の1つである『さいたまスーパーアリーナ』が老朽化に伴う大規模改修工事のため、1月13日から休館に入る。期間は最大で18か月。約1年半にわたり、関東圏から“3万人規模”の会場が姿を消すことになる。【写真】日本中から悲鳴！ さいたまスーパーアリーナで結婚会見を開いた超大物アイドル2000年の開業以来、音楽・スポーツ・展示会など多様な用途で使われてきた、さいたまスーパーアリーナ。