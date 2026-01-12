ネット上で自作のハンドメイド作品を販売する人が増えています。趣味の延長で販売を始めた場合、売上が毎月3万円前後あっても「利益はほとんどないはずだし、確定申告しなくても大丈夫？」と考えてしまいがちです。 しかし日本の税制では、売上そのものではなく「所得（＝利益）」を基準にして確定申告の必要性が判断されます。この記事では、「ハンドメイド販売は申告すべきか」「どんな場合に申告が必要になるか」を分かり